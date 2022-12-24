Bursa'da "Dört El Piyano Konseri" düzenlendi

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğünce düzenlenen "Dört El Piyano Konseri"nde, Prof. Dr. Şirin Akbulut Demirci ve Doç. Dr. Emine Bilir Eyüpoğlu, Bursa türkülerini piyano eşliğinde yorumladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser öncesi Bursalı sanatseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Sanatçılar, Bursa'nın unutulmayan ve sevilen türkülerini zaman zaman sanatseverlerinde eşliğiyle seslendirdi. "Bursa'nın Ufak Tefek Taşları", "Bursa Güvendesi", "Ben Yemenimi Al İsterim" ve "Al Fadimem" gibi türkülerin çalındığı konserin ardından solistlere Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.



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