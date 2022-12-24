Bursa'da çaldıkları plakaları başka araçlara takıp akü hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'da çaldıkları plakaları başka araçlara takarak bir günde 12 araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, A.T, B.S. ve M.Ş'nin bulunduğu hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada iki çalıntı plaka görülmesi üzerine haklarında Bursa Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince işlem başlatılan zanlılar gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Yapılan incelemede şüphelilerin bazı araçlardan plaka çalıp bunları emanet aldıkları araçlara taktıkları belirlendi. Ayrıca zanlıların, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Kestel ve Mudanya ilçelerinde bir gün içinde 12 araçtan akü çaldıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin park halindeki otomobillerin plakalarını söküp çaldıkları görülüyor.

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