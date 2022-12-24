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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bursa'da temel atma töreninde konuştu:

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bursa'da temel atma töreninde konuştu:

BURSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Artık yeteneklerin tespitini, yeteneklerin gencini tesadüfe bırakmıyoruz. Her birini tespit etme yolunda çok ciddi projelerimiz var. Akademiyle, üniversitelerle, kulüplerle, federasyonlarla hayata geçirdiğimiz, bir gencimizi bile heba etmeme noktasında yürüttüğümüz projeler var." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Osmangazi ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesince inşa ettirilecek Havuzlu Park Spor Tesisi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 20 yıl önce Bursa'da 28 olan spor tesisi sayısının bugün 100'ü aştığını, devam eden projelerin bulunduğunu kaydetti.

Aynı süreçte Bursa'daki yurt kapasitesinin 5 binden 15 bine ulaştığını aktaran Kasapoğlu, 7 Gençlik Merkezi ve 4 Genç Ofis'in bulunduğunu, Genç Ofislerin 17 ilçeye yayılacağını söyledi.

Kasapoğlu, Bursa'da 8 bin olan lisanslı sporcu sayısının ise 315 bine yükseldiği bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Tesisler bir yandan büyürken, bir yandan tesislerden faydalanan vatandaşlarımızın sayısı çoğalırken, yeni yetenekleri keşfederken potansiyeli yüksek olan gençler, yeni nesiller de gün yüzüne çıkacak. Artık yeteneklerin tespitini, yeteneklerin gencini tesadüfe bırakmıyoruz. Her birini tespit etme yolunda çok ciddi projelerimiz var. Akademiyle, üniversitelerle, kulüplerle, federasyonlarla hayata geçirdiğimiz, bir gencimizi bile heba etmeme noktasında yürüttüğümüz projeler var. Halkımızın genci yaşlısı, kadını erkeği, engellisi, herkesin fırsat eşitliği anlayışıyla tesislerimize, altyapımıza, spor projelerimize erişim sağlaması noktasında güçlü iddiamız var. Bu iddiayı gerçekleştirme yönünde attığımız büyük adımlar var, gerçekleştirdiğimiz projeler var, gelinen önemli aşamalar var.

İşte, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi. 2018 yılında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yüzme seferberliğini başlattık. 81 ilimizdeki yüzme havuzu envanterimizi büyüttük, küçük beldelere taşıdık. Çelik konstrüksiyon havuzlarla bu imkana erişimi en azami seviyeye yükselttik. Toplam havuz sayımız artık 700'e yaklaştı. Tabii altyapıyla, antrenörlerimizle, yetmedi kadro, yarı zamanlı antrenörler istihdam ettik. Dedik ki yüzme öğrenmek isteyen herkes yüzme öğrensin. Yüzme bilmeyen kalmasın, dedik. Pandemiye rağmen son 4 yılda kaç kişiye yüzme öğrettik biliyor musunuz, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemizde son 4 yılda 5 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettik. Devam ediyoruz. Bursa'da 110 bin kişi bu kapsamda yüzme öğrendi. Bunun ismi eser siyasetidir, bunun ismi hizmet siyasetidir, bu gayretin ismi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki spor devrimidir, tesis devrimidir."

Havuzlu Park'ın, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak yeni bir eser olacağını dile getiren Kasapoğlu, kullanışlı, erişilebilir bir alandaki tesisten yeni şampiyonların, yüzmede ülkeyi temsil edecek sporcuların yetişeceğini belirtti.

Hizmet etmenin nasip meselesi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Hizmet etmek herkese nasip olmaz. Birileri algı yapar, yalanla dolanla uğraşır ama hamdolsun bu kadrolar, bu milletin emrine amade bir şekilde gece demez gündüz demez, durmaz, yorulmaz, bu millete hizmet yolunda hamdolsun her bir fırsatı en güçlü şekilde değerlendirir." ifadelerini kullandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katılımcılara hitap ettiği program, dualar eşliğinde Bakan Kasapoğlu ve beraberindekilerin butonlara basarak temele ilk harcı dökmesiyle sona erdi.


- "Her alanda gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz"


Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi'ndeki Mühendislik Fakültesi binasının açılışında yaptığı konuşmada ise Rektör Prof. Dr. Arif Karademir'in daveti üzerine 2019'da akademik yıl açılışı için geldiğinde bu yapının temel atma törenine de katıldığını hatırlattı.

Zamanın hızla geçtiğini ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Diyoruz ya bizimki eser siyaseti, işte eser ortada. Sadece söz değil, sadece vaat değil eylem var, amel, icraat var. Rabb'imize şükrediyoruz, hamdediyoruz. Bu güzel gençler için ülkemizin dört bir yanında, her alanda gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Yurt inşaatımızın henüz başlangıç aşamasındayız, inşallah onu da en kısa sürede tamamlayacağız. Bursa Teknik Üniversitesi, akademik kadrolarıyla, yönetimiyle hakikaten yarınlara güçlü yürüyen bir kurum. Ülkemiz için umut doluyuz ve bu umudumuzu pekiştiren bir manzara var burada. İnşallah bu çıtayı yine bu birbirinden kıymetli gençlerle yükselteceğiz. Daha güçlü yarınlara birlikte yürüyeceğiz."

Temel atma ve açılış törenlerine Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile diğer ilgililer katıldı.

Törenler öncesinde Bakan Kasapoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programda Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi öğrenci toplulukları üyesi yaklaşık 2 bin gençle kahvaltıda bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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