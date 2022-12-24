Bakan Kasapoğlu, Osmangazi Atletizm Salonu'nun açılışını yaptı:

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BURSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Teknolojisiyle, yatırımlarıyla, eserleriyle, icraatlarıyla, hizmetleriyle, kaynaklarıyla, tüm dünyaya adalet ve vicdan penceresinden bakan güçlü gençleriyle Türkiye artık kimsenin tutamayacağı, engel olamayacağı, önüne kumpas kuramayacağı bir ülkedir. Emek emek sevgiyle örülmüş bu hikayemizi asla kimsenin karalamasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Osmangazi Belediyesince Bursa'nın Atıcılar semtinde yapılan Osmangazi Atletizm Salonu'nun açılışında yaptığı konuşmada, bu tesisin Avrupa'nın en nitelikli komplekslerinden olduğunu söyledi.

Türkiye'deki en modern iki atletizm salonundan biri olan tesiste şampiyonların yetişeceğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Birileri diyorlar ki 'Bu kadar tesise ne gerek var?' Onların tabii eser siyasetinden, onların hizmet siyasetinden, üretmek nedir, ne manaya gelir, anladıkları yok. Bizler sizlerle birlikte eserlerimizle konuşuyoruz. Bizler icraatlarımızla sizlerle birlikte siyaset yapıyoruz ama onlar tabii bunu anlamıyorlar, anlamayacaklar. Boş lakırdılarla 'Ne gerek var?' siyaseti yapmaya devam etsinler. Bizler sizlerle birlikte üretmeye, durmadan bu millet için aşkla koşmaya devam edeceğiz. Bu aziz ülkenin birbirinden kıymetli 85 milyon vatandaşı için üretmekten, taş üstüne taş koymaktan, gece demeden, gündüz demeden, çok çalışmaktan büyük bir onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz."

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, büyük engin vizyonuyla son 20 yılda ulaştırmadan sağlığa, teknolojiden sanayiye, eğitimden spora ve gençliğe her alanda Türkiye'nin imza attığı başarıların en güçlü şekilde ortada olduğunu dile getirdi.

Yurtlar ve gençler üzerinden istismar siyaseti yapmaya kalkışanlara hiçbir şekilde fırsat tanımadıklarını, tanımayacaklarını ifade eden Kasapoğlu, genç odaklı, eser odaklı siyaseti sürdüreceklerini belirtti.





- "Türkiye Yüzyılı'na hazır bir gençlik görüyorum"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'den bu sene uluslararası şampiyonalara katılan sporcuların 51 branşta 5 bin 300 madalya kazandığını aktararak, salgın sürecinin de içinde olduğu son 4 yılda bu rakamın 20 bini aştığını ulaştığı bilgisini verdi.

Sporda artarak, işlenerek devam eden bir başarı grafiğinin bulunduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Bir ya da birkaç branşta değil, talep edilen her branşta sunulan mükemmel bir hizmet altyapısı, tesis envanteri var. Bununla birlikte her gün büyüyen insan kaynağı var." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, durmadan, duraksamadan spordaki gücü, başarıları ve sporu tabana yayma noktasındaki altyapıyı güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile hem spor liseleri hem de ilkokullarda öğrencilerin en az bir spor branşı öğrenerek mezun olması konusunda iş birliği yaptıklarını hatırlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Sevgili gençler, artık zaman Türkiye zamanıdır. Artık yeni süreç Türkiye sürecidir ve Türkiye Yüzyılı'dır. Türkiye'nin imkanları artık daha büyük hedeflere uzanmanın imkanlarıdır. O yüzden karşımda Türkiye Yüzyılı'na hazır bir gençlik görüyorum. Türkiye Yüzyılı'na hazır bir spor gençliği görüyorum. Daha aydınlık, daha güçlü bir yüzyılı inşa edecek potansiyel, bir heyecan ve bu anlamda bir inanç görüyorum. Gittikçe büyüyen sanayisiyle, inancıyla, imkanıyla, kudretiyle artık Türkiye'miz tüm sorunlarla en güçlü şekilde mücadele edecek bir noktadadır.



Teknolojisiyle, yatırımlarıyla, eserleriyle, icraatlarıyla, hizmetleriyle, kaynaklarıyla, tüm dünyaya adalet ve vicdan penceresinden bakan güçlü gençleriyle Türkiye artık kimsenin tutamayacağı, engel olamayacağı, önüne kumpas kuramayacağı bir ülkedir. Emek emek sevgiyle örülmüş bu hikayemizi asla kimsenin karalamasına izin vermeyeceğiz. Yalanlarla, manipülasyonlarla bu ülkeyi tökezletmeye kalkanların karşısında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte omuz omuza dimdik duracağız. Bizim için başka bir vatan yok. Son 20 yılda yaptığımız gibi el ele vererek, demokrasimize sımsıkı sarılarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle, daha büyük, daha güçlü Türkiye idealimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Bu kutlu yolda hem bugünümüz hem de yarınlarımızın en büyük teminatı siz sevgili gençlersiniz. İşte bu eserler, bu güçlü altyapı, gençlerimiz için gençlerimizi daha güçlü yarınlara hazırlamak içindir."

Bakan Kasapoğlu, 14 bin 500 metrekare alanda inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu'nun 6 kulvarlı pistiyle, sırıkla atlama, uzun atlama, 3 adım atlama, gülle atma ve yüksek atlama alanlarıyla, 830 seyirci kapasitesiyle, protokol alanlarıyla atletizmin tüm branşlarına cevap verecek nitelikte olduğunu, halkın günün her saati burada spor yapabileceğini sözlerine ekledi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katılımcılara hitap ettiği program, Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki protokol mensuplarının kurdeleyi keserek tesisi hizmete açmasıyla sona erdi.

Kasapoğlu ve beraberindekiler, tesisi gezerek açılış dolayısıyla düzenlenen koşu yarışını izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.