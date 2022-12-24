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Bursa'da "Üretken Gençlerle Geleceği Tasarlamak Projesi"nin kapanış töreni yapıldı

AA

Bursa'da "Üretken Gençlerle Geleceği Tasarlamak Projesi"nin kapanış töreni yapıldı

BURSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Teknolojide güçlü olmamız gerekiyor. Dijitalleşmede güçlü olmamız gerekiyor. Bunların en başında da bunları üretirken, bunların öncüsü olarak üreten bir zihniyetle en önünde olmamız gerekiyor." dedi.

Kasapoğlu, Bir Dil Bir Hayat Uluslararası Girişimcilik Derneğinin (DİLBİRDER) düzenlediği "Üretken Gençlerle Geleceği Tasarlamak Projesi"nin Görükle Gençlik Merkezi'ndeki kapanış törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, gençliği üretken kılmanın, sadece tüketim boyutunda değil üretken, geleceği bizzat tasarlayan bireyler olmalarının önemine işaret etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesinden gençlerle bu programda bir arada olduklarını belirten Kasapoğlu, girişimciliği teşvik etmesi, gençleri donanımlı kılması bakımından projenin önemli bir misyonu yerine getirdiğini anlattı.

Derneğe ve paydaşlarına teşekkür eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bilginin aktarımında, iletişimde artık bir hız felsefesi var. Bu anlamda dünyanın neresine giderseniz gidin, insanların kültürü ne olursa olsun ihtiyaçlar ve alışkanlıklar artık benzerlik arz ediyor. Dünyanın bir ucundaki gelişmeyi diğer ucundan çok etkili bir şekilde hissediyoruz. Teknolojinin ve bu çerçevede inovasyonun dinamizmini hayatın her alanına nüfuz etmiş şekliyle hissediyoruz. Küresel ekonominin, ülkeler arası ilişkilerin, bu çerçevede ticaretteki hem görünen hem görünmeyen pek çok sınırı ortadan kaldırdığına şahitlik ediyoruz. Adeta bir zincirin halkaları gibi tüm dünyada bir süreci eklemlenmiş bir şekilde yaşıyoruz.

Başkasının ihtiyaçlarını tespit edebilen, küresel taleplere cevap ortaya koyabilen, hızlı reflekslerle bir çözüm anlayışıyla yaklaşabilen, teknolojiyi, bu manada dijital altyapıyı etkin kullanan kişilerin, kurumların, ülkelerin bir adım önde olduğunu görüyoruz. Teknolojide güçlü olmamız gerekiyor. Dijitalleşmede güçlü olmamız gerekiyor. Bunların en başında da bunları üretirken, bunların öncüsü olarak üreten bir zihniyetle en önünde olmamız gerekiyor. Takip eden değil, takip edilen olmamız gerekiyor. O yüzden girişimcilik ekosistemimizi daha güçlü bir şekilde dizayn etmemiz lazım. Buradaki rekabet gücümüzü de daha nitelikli hale getirmemiz lazım."

Kasapoğlu, girişimciliğin 21'inci yüzyılın en popüler kavramlarından olduğunu dile getirerek, bunun kariyer, istihdam ve küresel ekonomik rekabette fark ortaya çıkaran bir güç olduğuna dikkati çekti.

Girişimciliğin hayat tarzı olarak benimsenmesi, çözüm odaklı yaklaşılması ve öz güvenli olunmasının önemine değinen Kasapoğlu, "İşte bunun için artık ülkemizde devletiyle, sivil toplumuyla hakikaten çok ama çok farklı imkanlar var. Çok güçlü bir altyapı var." ifadelerini kullandı.

DİLBİRDER kurucusu önceki dönem AK Parti Bursa milletvekillerinden Bennur Karaburun Ateş de törene katılanlara ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören, başarılı gençlere ödüllerinin Bakan Kasapoğlu ve protokol üyeleri tarafından verilmesiyle sona erdi.

Kasapoğlu ve beraberindekiler, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'nde yapımı tamamlanan Halime Hatun ve Uludağ kız öğrenci yurtları ile Emirsultan Erkek Öğrenci Yurdu'nun, ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesince inşa ettirilen futbol sahasının açılışlarını yaptı.

Programlara, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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