MHP Genel Sekreteri Büyükataman Bursa'da konuştu:

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BURSA (AA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Mutlaka başarıyla nihayetlendirmemiz gereken hedefler var. İlki 2023 yılında yapılacak seçimlerde hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak netlikte bir çoğunlukla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesini temin etmek olacaktır." dedi.

Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen "İl Divan Kurulu Toplantısı"nda, hayatın her alanında vatandaşlarla MHP'yi buluşturduklarını söyledi.

Şimdiye kadar yapılan faaliyetlerde güzel çalışmalara imza attıklarını belirten Büyükataman, Cumhuriyet tarihinin seçimlerinin en önemlisinin arifesinde toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Büyükataman, Türk milliyetçileri olarak önlerinde 3 stratejik hedefin olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Mutlaka başarıyla nihayetlendirmemiz gereken hedefler var ilki 2023 yılında yapılacak seçimlerde hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak netlikte bir çoğunlukla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesini temin etmek olacaktır. İkincisi MHP olarak bu seçimlerde milletvekili sayımızı en çoklaştırmak hedefindeyiz. Sınır koymuyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek zorundayız. Üçüncü hedefimiz ise Cumhur İttifakı olarak yeni oluşacak olan 58. dönem parlamentosunda nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek."

Toplantıya, MHP milletvekilleri, parti üyeleri ve siyasiler de katıldı.

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