Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası 23'üncü kuruluş yıldönümünü kutladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası, 23'üncü yıldönümünü düzenledikleri gala gecesiyle kutladı.

Bir alışveriş merkezinin salonunda gerçekleştirilen geceye oda üyeleri, iş adamları ve basın mensupları katıldı.

Gece Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Çelebi'nin açılış konuşmasının ardından 23'üncü yıl dönümü pastası kesildi.

Gecede sahne alan ünlü müzik grubu Rubato sevilen ve eğlenceli şarkılar eşliğinde konukları eğlendirdi.

Etkinlik yönetim kurulu ve üyelerinin hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.