Bursa'da, "Üreten Kadına Kızılay Eli" projesinin kapanış programı gerçekleştirildi

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BURSA (AA) - Bursa'da, Kızılay Kadın Nilüfer'in yürütücülüğünde, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Bursa Temsilciliği ve Bursa Kızılay Toplum Merkezi'nin paydaşlığında düzenlenen "Üreten Kadına Kızılay Eli" projesinin 4. Satış Festivali ve kapanış programı gerçekleştirildi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde kent protokolünün katılımıyla düzenlenen programda projeyle ilgili film gösterimi yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, KADEM Bursa Temsilcisi Gülhan Keskil, Kızılay Kadın Nilüfer Başkanı Ayşe Tuba Keskil ve Kızılay Toplum Merkezi'ni temsilen Davut Duran'ın konuşma yaptığı programda, projeye katılan 26 kadına sertifikaları takdim edildi.

Konuşmacı Merve Gülcemal'in söyleşisi ile devam eden programda, hane içi üretim yapan kadınlar için düzenlenen 4. Satış Festivali de gün boyu Bursalı'larla buluştu.

Kadınların dijital dünyaya adapte olmalarına ve bu şekilde satış yapma becerisi kazanmalarına yönelik gerçekleştirilen proje kapsamında paydaş kurumlar, bir sene boyunca kendi imkanlarıyla 26 kadına dijitalleşme ve dijital pazarlama, ürün fotoğrafçılığı, çatışma çözümü ve sosyal arabuluculuk ve müşteri ile iletişim konularında çeşitli eğitimler verdi.

Proje kapsamında düzenlen satış festivalleriyle de üreten kadınların ve ailenin ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlandı.

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