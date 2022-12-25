Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri katıldıkları yarışmalardan altın madalyalarla döndü

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BURSA (AA) - İstanbul da "19. Uluslararası Mutfak Günleri"ne katılan Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri düzenlenen yarışmalarda 8 Altın madalya almaya hak kazandı.



22 farklı ülkeden 1100 öğrencinin katıldığı yarışmaya Türkiye'den de üniversite ve lise düzeyinde aşçılık programı öğrencileri davet edildi.



Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı üniversiteler arası "Restoran Tatlı Tabağı" yarışmasında öğrenci İlyas Çakır altın madalya , "Modern Türk Mutfağı" ekip yarışmasında Fevzi Elmas, Gökçe Furat,Ömür KORKMAZ ekip olarak altın madalya, "En İyi Üniversite Yarışması" dalında Özge San, Nazar Bilgi, İlyas Karadağ ve Fevzi Elmas altın madalya, "Üniversiteler Arası Ana Yemek Tabağı" dalında Hazal İlayda Öztürk altın madalya almaya hak kazandı.



Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Erdoğan Bozan "Öğrencilerimiz ve okulumuz ile gurur duyuyoruz. Uluslararası alanda altın madalyalar ile dönmek hepimizi mutlu etti. Öğrencilerimiz başta olmak üzere, Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu yönetimine, Harmancık Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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