Bursa'da yoğun sis etkili oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına kadar düştü.

Kent merkezi ve çevresinde sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan sis, bölgede ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Özellikle kentin ana arterlerinde sürücüler trafikte güçlük çekti.

Emniyet ekipleri, sürücülere daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.