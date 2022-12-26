Bursa Uludağ Üniversitesinin hak sahibi olduğu patent katma değere dönüştü

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BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi, yüzde 80 hak sahibi olduğu patentini bir biyoteknoloji firmasına devretti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BUÜ, ticarileştirerek özel sektörün kullanımına sunduğu patentlere bir yenisini daha ekledi.

BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgen Osman, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Tümay Özer ve Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli'nin yer aldığı "Katı Faz Ekstraksiyon Kolonu" başlıklı ulusal patent, Kromo-GEN Biyoteknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti firmasına lisanslandı.

Patentin devir teslim törenine, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Kromo-GEN Biyoteknoloji Kurucusu Murat Yazıcı, buluş sahipleri Prof. Dr. Bilgen Osman, Prof. Dr. Elif Tümay Özer ve BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) yöneticileri katıldı.

Prof. Dr. Kılavuz, programda yaptığı konuşmada, yürüttükleri bilimsel çalışmalar sonucunda toplumun refahına katkı sağlayabilecek, yüksek katma değerli ve dışa bağımlılığı azaltacak bir ürün geliştirme başarısını gösteren akademisyenlere teşekkür etti.

Üniversitedeki katma değere dönüşen patent sayısının artışından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Kılavuz, "Üniversitemiz ve ülkemiz uzun vadede kazançlı çıkacak ve bu sayede yeni istihdam alanları yaratılmasının önü açılacak." ifadesini kullandı.

Kılavuz, projede emeği geçen akademisyenleri ve biyoteknoloji firmasının yetkililerini tebrik etti.

- "Dışa bağımlılığı azaltacak bir ürün geliştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum"

Buluş sahiplerinden Prof. Dr. Bilgen Osman da 20 yılı aşkın süredir katı faz ekstraksiyonu için polimerik malzeme sentezi alanında çalıştığını aktardı.

Prof. Dr. Elif Tümay Özer'in hazırladığı polimerik malzemelerin kolon performanslarını titizlikle değerlendirdiğini vurgulayan Osman, "Çalışmalarımız sonucunda ticarileşme potansiyeline sahip, dışa bağımlılığı azaltacak nitelikte bir ürün geliştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Osman, kan, idrar, tükürük gibi biyolojik numunelerle gıda ve çevre örneklerinde bulunan birçok kimyasal bileşiğin düşük miktarları nedeniyle tayin edilemediğini, numunelerin geliştirilen kolonla etkileştirilmesiyle bileşiklerin tayininin başarılı bir şekilde yapılabildiğini anlatarak, "Geliştirilen kolon; kan ve idrar gibi biyolojik sıvılarda uyutucu veya uyuşturucu madde analizleri, içme suyu ve atık sulardaki çevre kirleticilerinin analizi, gıda ve tarım ürünlerindeki pestisit, antibiyotik ve mikotoksinlerin analizi gibi alanlarda geniş çapta kullanılabilecek." açıklamasında bulundu.

Kromo-GEN Biyoteknoloji firmasının kurucusu Murat Yazıcı da BUÜ akademisyenleriyle beraber yürüttükleri bu çalışmanın üniversite-sanayi işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu, katı faz ekstraksiyon kolonlarının dünya çapında büyük bir pazarı bulunduğunu ve Kromo-GEN Biyoteknoloji firmasının bu pazarda yer almak istediğini vurguladı.

Konuşmaların ardından lisanslama işlemleri tamamlandı.

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