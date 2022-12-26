Bursa'da usulsüz avlanan 7 kişiye para ceza kesildi

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BURSA (AA) - Bursa'da usulsüz avlanan 7 kişiye toplam 10 bin 532 lira para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri hafta sonu yapılan av koruma kontrollerinde 317 avcıyı denetledi.



Ekipler, usulsüz avlanan 7 kişi hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten işlem yaparak toplamda 10 bin 532 lira idari para cezası kesti.



Denetimlerde 4 adet av tüfeğine de el konuldu.



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