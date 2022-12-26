Uludağ İhracatçı Birlikleri başkanları 2022 yılını değerlendirdi ve 2023 öngörülerini paylaştı

BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birliklerine bağlı otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil, yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri birliklerinin başkanları 2022 yılını değerlendirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek koordinatör birliği olan OİB'in öncülüğünde bu yıl sektörel ihracat hedefini 33 milyar dolar olarak belirlediklerini hatırlattı.

Ancak başta çip krizi olmak üzere küresel enflasyonist ortam, resesyon riski ve tedarik sorunlarının yıl boyunca devam etmesi nedeniyle hedefe ulaşmada zorlanacaklarını belirten Çelik, "Diğer taraftan otomotiv endüstrisi bugüne kadar avro-dolar paritesi kaynaklı 2,5 milyar dolar kayıp yaşadı. Yıl sonuna kadar bunun 3 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Kısaca sadece avro-dolar paritesi geçen yılki seviyelerinde seyretseydi, yaşanan tüm sorunlara rağmen 33 milyar dolarlık hedefimize ulaşmış olacaktık." ifadelerini kullandı.

Çelik, OİB'in son aylık verilerine bakıldığında Avro bölgesinde derinleşen daralmaya rağmen otomotiv ihracatında artışın sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye otomotiv endüstrisi olarak kasım ayı ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 2,9 milyar dolar oldu. Böylece aylık bazda bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Otomotiv endüstrisinin toplam ihracattan aldığı pay yüzde 13,2 olarak gerçekleşti. Otomotiv sektörü olarak bu yıl ocak-kasım döneminde de yaklaşık yüzde 6 artışla 27,8 milyar dolar ihracata imza attık. Bugün itibarıyla bu yılı 30 milyar doların üzerinde bir ihracatla tamamlayacağımızı öngörüyoruz. 2023 yılında da bu yılın üzerinde bir rakam hedefiyle yola çıkacağız."

- "2022 ihracat hedefimizi fazlasıyla gerçekleştireceğiz"

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir de en önemli ihracat kalemleri olan kadın ve erkek dış giyim, suni-sentetik, pamuklu ve diğer ev tekstili ürünlerini başta İspanya, Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa gibi büyük pazarlar olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ettiklerini aktardı.

Birliğin ihracatının geçen yıl 970 milyon olarak kayıtlara geçtiğini belirten Gündemir, şu ifadeleri kullandı:

"İhracatımız bu yıl ocak-kasım döneminde yüzde 16 artışla 1 milyar 26 milyon dolar oldu. Geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatımız da yüzde 16 artışla 1 milyar 111 milyon dolar olarak gerçekleşti. UHKİB olarak 2022 yılı hedefimizi 1 milyar 50 milyon dolar olarak belirlemiştik. Yılın ilk 11 ayında 1,03 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz dikkate alındığında, aynı performansın yılın geri kalanında devam edeceğini ve 2022 için ihracat hedefimizi fazlasıyla gerçekleştireceğimizi söyleyebiliriz. 2023 yılı için henüz bir hedef belirlememekle birlikte uluslararası ticarete engel olan salgın, savaş, enerji sıkıntısı gibi konuların ortadan kalkmasını diliyoruz. Bunun olması durumunda Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün üretimden gelen gücü, kalitesi ve yenilikçi yaklaşımlarıyla her zaman hedefini yükselterek ihracatını artıracağına inanıyoruz."

- UTİB'in en önemli pazarları Almanya, İspanya ve ABD

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ise UTİB olarak 2021'de 1 milyar 355 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdıklarını hatırlattı.

Bu yılki ihracat hedefine ulaşacaklarını vurgulayan Engin, UTİB'in ocak-kasım dönemindeki ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 1 milyar 242 milyon dolar olarak gerçekleştiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Bu dönemde dokuma kumaşlar, suni-sentetik iplikler, örme kumaşlar, pamuklu ev tekstili ve dokunmamış kumaşlar ve eşyalar en önemli ihracat kalemleri arasında yer alırken en önemli ihracat pazarlarımız Almanya, İspanya, Birleşik Devletler, İtalya ve Fas oldu. 1 milyar 242 milyon dolarlık ihracata imza atan UTİB'in katma değerli üretim, etkin yurt dışı fuar katılımları, ticaret ve alım heyetlerinin de desteğiyle yıl sonuna kadar hedefine ulaşabileceği görülüyor. Sektörümüzün verilerine baktığımızda; bu yılın sonunda yine en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımızın 4,2 milyar dolar olacağını öngörüyoruz. İkinci en büyük pazarımız olan Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesine de ihracatımızı yüzde 25 dolaylarında artırarak 1 milyar 650 milyon dolar düzeyine taşıyoruz. Ayrıca üçüncü büyük bölgemiz olan Afrika pazarına da ihracatımız 1,3 milyar dolar barajını aşacak."

- "Bu yıl en önemli ihracat kalemimiz 30,77 milyon dolarla siyah zeytin oldu"

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan da UYMSİB olarak ocak-kasım döneminde yüzde 10,5 azalışla 133,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İhracattaki düşüşü, iklimsel durumun ve soğuk havaların hasadı ötelemesine bağladıklarına işaret eden Yazgan, "2022 yılının 11 aylık döneminde birliğimizin gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 93,4'lük kısmını, yani 124,3 milyon dolarlık bölümünü en fazla ihracatı yapılan ilk 15 ürün oluşturdu. Bu dönemde en önemli ihracat kalemlerimiz 30,77 milyon dolarla siyah zeytin, 27,1 milyon dolarla incir, 17,6 milyon dolarla kiraz ve vişne, 12 milyon dolarla domates ve 6,6 milyon dolarla da şeftaliden oluştu." ifadelerini kullandı.

- "2023'te ülkemize daha fazla döviz kazandırmayı amaçlıyoruz"

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu da ocak-kasım döneminde yüzde 27,6 artışla 271 milyon dolar ihracat gerçekleştiren UMSMİB'nin geriye dönük 12 aylık ihracatının bir önceki döneme göre yüzde 26 artışla 292 milyon dolar olduğunu aktardı.

Bu yılın ihracatta önemli artışlar gördükleri bir yıl olduğuna dikkati çeken Kamiloğlu, "UMSMİB olarak 2022 yılında 260 milyon dolar olan hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Her platformda dile getirdiğimiz gibi pandeminin başladığı 2020 yılı ve yine pandemi gölgesinde geçen 2021 yılında ihracatta yaşanan artışlar bizi yanıltmamalı. Önemli olan bu başarının sürdürülebilir olması ve normal şartlarda da devamlılığının sağlanması. Bu olumlu havayı sürekli kılmak için doğru analizi yapmamız ve bu verileri ve dönemi iyi okumamız gerekiyor. 2023 yılı için de her sene olduğu gibi bir öncekinden daha fazla ihracat yapmayı, ülkemize daha fazla döviz kazandırmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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