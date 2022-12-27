Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda beğendiği fotoğrafları seçti.
Aktaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu" fotoğrafını seçen Aktaş, çevre ve yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.
Fotoğraf seçmekte zorlandığını ve eserlerin her birinin başarılı olduğunu belirten Aktaş, Anadolu Ajansının çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.