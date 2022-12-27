Orhangazi'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İznik Gölü sahilinde devriyeye çıkan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 3 kişinin üzerinde arama yaptı. Bu kişilerden M.A'nın (35) üzerinden 11 çıkı uyuşturucu çıktı.
Savcılığın talimatı ile soruşturmayı genişleten ekipler, M.A'nın aracında ve evinde 430 gram uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız silah ile 3 bıçak ele geçirdi.
Bu kişinin uyuşturucuyu temin ettiği öne sürülen Ü.G'nin (31) ev, iş yeri ve aracında yapılan aramada ise 540 gram uyuşturucu ile hassas terazi bulundu.
Gözaltına alınan M.A. ve Ü.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.