Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden ormanlarda "yılbaşı çamı" nöbeti

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BURSA (AA) - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, "yılbaşı çamı" olarak bilinen ağaçların kesilmemesi için koruma tedbirleri aldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler, ormanlardan usulsüz şekilde temin edilen çam, göknar, sedir, ladin ağaç türlerinin kesimlerini önlemek amacıyla ilave koruma tedbirleri aldı.

Tedbirler kapsamında özellikle çam, sedir, göknar ağaçlarının bulunduğu ormanlarda koruma ekiplerinin devriye görevleri artırıldı ve kontroller sıklaştırıldı.

Vatandaşların yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girmesini teşvik etmek amacıyla Yenişehir Orman Fidanlığında yetiştirilen, değişik yaş ve boylarda ladin fidanlarının satışa sunulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzca alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarımızı fidan dikmeye teşvik için bölge müdürlüğümüzce yeni yıl öncesi değişik türlerde ücretsiz fidan dağıtımı yapılacaktır. Bilindiği gibi ormanlarımız anayasa ile koruma altındadır. Ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlar olarak 7-24 görev yapmaktayız. 6831 sayılı Orman Kanunun 14. maddesi ile devlet ormanlarından izinsiz ağaç kesmek yasaklanmıştır. Aynı kanunun 91. maddesinde göre devlet ormanlarından izinsiz ağaç kesenler ve/veya ağaçların hayatiyetini kaybettirenler üç aydan beş yıla kadar hapis cezası ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Temennimiz, ortak mirasımız olan orman alanlarımızın ve genç fidanlarımızın zarar görmemesidir. Bu sebeple yeşil vatanımıza zarar veren alışkanlıklarımızın değiştirilmesi yönünde kurum olarak her türlü tedbiri alarak çalışmalar yürütmekteyiz."









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