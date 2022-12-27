Akhisar Demirspor, anlaştığı 11 futbolcu tarafından dolandırıldığı iddiasıyla yasal süreç başlattı

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BURSA (AA) - Bölgesel Amatör Lig 14. Grup'ta mücadele eden Bursa temsilcisi Akhisar Demirspor, sezon başında ödemeleri yapılmasına rağmen farklı takımlarla anlaşan ve ödemeleri teslim etmeyen 11 futbolcusu için yasal işlem başlattı.

Geçtiğimiz sezon Bursa Süper Amatör Küme Play-Off müsabakalarında gösterdiği performans ile Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Akhisar Demirspor, kadrosunu yenileyerek Bölgesel Amatör Lig tecrübesine sahip futbolcuları takıma dahil etti.

Sezon hazırlıklarına yeni transferleri ile başlayan Akhisar Demirspor'da, bazı futbolculara kısmi, bazı futbolcularına ise tam olarak sezonluk ödemesini gerçekleştirildi.

Ödemeleri yapılan futbolcular Sefa Akçer, Ekrem Solak, Mustafa Şeker, Hasan Cankurt, Onur Ulaş Tatar, Sertaç Eren, Melih Kartal, Mustafa Ün, Tunahan Yıldırım, Alper Temetaş ve Şükrü Can Yılmaz, çeşitli nedenlerle takımdan ayrılarak farklı kulüplerle anlaştı.

Akhisar Demirspor yönetimi, ayrılan futbolculardan yaptıkları ödemeleri geri talep ederken, futbolcular bu talebe olumlu yaklaşmadı.

Kulüp yönetimi, resmi müsabakaya çıkmadan ödemelerini alıp takımdan ayrılan 11 futbolcu için yasal işlem başlattı.

İnegöl Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Akhisar Demirspor Basın Sözcüsü Menderes Acar, sürecin yasal yollarla sürdürüleceğini söyledi.

Futbolcular tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Acar, şu ifadeleri kullandı:

"Akhisar Demirspor olarak bugün İnegöl'deyiz. Bizi dolandıran futbolculardan şikayetçi olmak için adliyeye geldik. Bu futbolcular hakkında yasal işlem başlatacağız. Futbolcular bizden aldıkları ödemelere karşılık herhangi bir faaliyet göstermedi Akhisar Demirspor'da. Ödemelerini yaptıklarımıza dair evraklarımız dosyalarımızda mevcuttur. Avukatımız ile beraber şu an buradayız. Mağduruz, gerekli işlemlerin yapılması için yasal başvuruda bulunuyoruz. Yaklaşık 1 milyon 200 bin civarında bir ödeme yapıldı. Kısmi ödemeler var, yarım ödeme var, tam ödeme var. Ödeme dekontları bizde mevcut"

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