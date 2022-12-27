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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski Bursa Valisi Harput ve 36 sanık yeniden yargılanıyor

AA

Eski Bursa Valisi Harput ve 36 sanık yeniden yargılanıyor

BURSA (AA) - Bursa'daki FETÖ davasında, istinaf mahkemesince haklarında verilen bazı hükümler Yargıtay tarafından bozulan eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 2'si firari 37 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, eski Bursa Valisi Harput, tutuksuz sanıklardan bazıları ve avukatları katıldı.

Sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edilen duruşmada Harput, hakkındaki iddiaların tamamının 17-25 Aralık 2013 öncesine ait iddialar olduğunu öne sürerek, açık bir kumpasla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Harput, 40 yılı aşkın süre devlete onurla hizmet ettiğini belirterek, "Ben 5 yıl süren İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevimi tamamlayıp Bursa Valiliğine atanıncaya kadar devletin saygın bir bürokratı olarak görev yapacağım, ondan sonra Bursa Valiliğimle beraber 60 yaşından sonra silahlı terör örgütü üyesi olarak aynı devlete ihanet edeceğim. İnanıyorum ki bu vahim yanlış yüksek heyetiniz tarafından görülecek ve düzeltilecek, böylece yıllarca süren maddi ve manevi acılar sona erecek." diye konuştu.

Hakkındaki iddialara değinen ve bunların doğru olmadığını ileri süren Harput, "Hukuki açıdan değerlendirildiğinde ben hangi tarihteki hangi somut delillerle silahlı terör örgütü üyesi olmakla cezalandırılacağım?" dedi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden diğer sanıklar da beraatlarını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari 2 sanık hakkındaki yakalama emrinin devamına, bazı sanık ve avukatlarının tevsii tahkikat talepleri ile Cumhurbaşkanlığı vekilinin davaya katılma talebinin reddine hükmetti.

Ocak ayına ertelenen gelecek duruşmada, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından davanın karara bağlanması bekleniyor.

- Dava süreci

Yerel mahkemenin kararının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen davada mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen Şahabettin Harput ve 18 sanığın cezalarının, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 9'ar aya çıkarılmasına ve Harput'un adli kontrol şartının devamına karar vermişti. Heyet ayrıca, diğer sanıklardan bazılarının cezalarında da değişiklik yapılmasına hükmetmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, haklarında hüküm verilen 39 sanıktan 2'sinin kararlarını onamış, 2'si firari 37 sanık hakkındaki bazı kararları, istinaftaki yargılama sırasında mahkemeye başkanlık eden hakimin aynı zamanda sanıklarla ilgili sorgu hakimliği aşamasında da görev yapmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle usulen bozmuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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