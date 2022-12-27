Bursa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Ş.D. idaresindeki 34 BLH 089 plakalı otomobil, Yeni Yenice Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Evren Esen'e (17) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü gözaltına alındı.

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