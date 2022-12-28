TRT sanatçıları Mustafa ve Müslüm Eke Bursa'da konser verdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından organize edilen "Gelin Türküleri" konserinde, TRT sanatçıları Mustafa Eke ve Müslüm Eke sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Nilüfer Göl yönetti.



Konserin ilk bölümünde Bursa Karagöz Halk Dansları Topluluğu performans sergiledi.

Mustafa ve Müslüm Eke de müzikseverler için Erzurum, Erzincan, Sivas ve Malatya gibi birçok yörenin gelin türkülerinden oluşan geniş bir repertuvar sundu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.