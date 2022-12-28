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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TRT sanatçıları Mustafa ve Müslüm Eke Bursa'da konser verdi

AA

TRT sanatçıları Mustafa ve Müslüm Eke Bursa'da konser verdi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından organize edilen "Gelin Türküleri" konserinde, TRT sanatçıları Mustafa Eke ve Müslüm Eke sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Nilüfer Göl yönetti.

Konserin ilk bölümünde Bursa Karagöz Halk Dansları Topluluğu performans sergiledi.

Mustafa ve Müslüm Eke de müzikseverler için Erzurum, Erzincan, Sivas ve Malatya gibi birçok yörenin gelin türkülerinden oluşan geniş bir repertuvar sundu.

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