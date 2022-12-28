Bursa Müftüsü Karabayır, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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BURSA (AA) - Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihlerini yaptı.

Karabayır, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğrafını seçen Karabayır, çevre ve yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati", spor kategorisinde ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğraflarına oy verdi.

Müftü Karabayır, fotoğrafları başarılı bulduğunu ve beğendiğini söyledi.

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