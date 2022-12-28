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Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi 2022'de 500 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı

AA

Bursa'da kurulu uzay ve havacılık temalı interaktif eğitim merkezi, 2022 yılında yaklaşık 500 bin bilimseveri konuk etti.

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi 2022'de 500 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı

BURSA (AA) - Bursa'da kurulu uzay ve havacılık temalı interaktif eğitim merkezi, 2022 yılında yaklaşık 500 bin bilimseveri konuk etti.

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinden (GUHEM) yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde kente kazandırılan GUHEM, bilim meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Merkez, bu yıl yaklaşık 500 bin ziyaretçiye uzay ve havacılığı sevdirdi.

GUHEM'de çalışmalarını sürdüren uzman bilim iletişimciler dezavantajlı bölgelerde yer alan 670 okulda BTSO ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle eğitimler düzenledi.

Merkezin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Uzay Kongresi, dünyanın uzay endüstrisi liderlerini buluşturdu. 18 ülkeden 100'den fazla konuşmacının katıldığı kongrede 3 gün küresel uzay sektöründeki gelişmeler ve gelecek projeksiyonu konuşuldu. Asya Pasifik Bilim ve Teknoloji Merkezleri Ağı 2022 Dünya Konferansı kapsamında ise 22 ülkeden bilim merkezi yetkilileri geldi. Merkez ayrıca üyesi olduğu ve dünya çapında önde gelen uzay aktörlerini bünyesinde barındıran IAF'nin Paris'te düzenlediği Uluslararası Astronotik Kongresi'ne bu yıl da Türkiye Uzay Ajansı çatısı altında katılım sağladı.

GUHEM, Space Hackathon'dan Uluslararası Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması'na, Dünya Havacı Kadınlar Haftası özel etkinliğinden parçalı güneş tutulması etkinliğine kadar birbirinden farklı çalışmalarla uzay ve havacılık alanında gençlere ilham oldu. Özellikle 4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası'nda Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle tarihi bir çalışmaya imza attı. 1000'i aşkın öğrenci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü GUHEM'in bahçesinde oluşturdu. Göktürk-1 uydusu da yaklaşık 700 kilometre yukarıdan çektiği görüntüyle bu anı ölümsüzleştirdi.

- "Ülkemizde eşi benzerine rastlanmamış etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz"

GUHEM tarafından hazırlanan ve 800 metrekare alana kurulan Yıldız Tozunun Peşinde isimli sergide, gökyüzü fotoğrafçılarının farklı tekniklerle çektikleri fotoğraflara ve bunların hikayelerine yer verildi. Astrofotoğraf sergisi “Türkiye’den Detaylar”, “Derin Uzay” ve “Yakın Çevremiz” olmak üzere üç ayrı temada 100'ü aşkın gökyüzü fotoğrafına ev sahipliği yaptı.

Yurt içi ve dışından çok sayıda konuğu ağırlayan merkezin ziyaretçileri arasında Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, sanatçı Haluk Levent ile ABD Kültür ve Basın Konsolosu Allison Lee de yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, uzay farkındalığı misyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Mirahmetoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün 1000'e yakın gencimize uzay ve havacılığı anlatıyoruz. Uzman bilim iletişimcilerimizin aktardığı bilgiler sayesinde ziyaretçilerimiz bilimsel anlamda pek çok kazanım sağlıyor. Uzay ve havacılık alanında gençlerimize ilham olma amacıyla başladığımız yolculuğumuzda bu yıl da çok güzel işlere imza attık. Önümüzdeki yıl ise çok daha farklı, ülkemizde eşi benzerine rastlanmamış etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Bu sene geçtiğimiz sene de olduğu gibi ilkleri gerçekleştirmek için çalışacağız. 2023 yılında yapacağımız etkinlikler için şimdiden çok heyecanlıyız."

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