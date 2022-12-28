Bursa'da polis baskınında gizli bölmelerde sahte içki ele geçirildi

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BURSA (AA) - Bursa'da, eğlence yerleri ve büfelerde satılmak üzere sahte içki ürettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kent dışına kargoyla sahte içki gönderileceği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, M.T, E.Ç, A.Ç, O.D. ve M.K'yi yakaladı.

Tespit edilen iş yerlerinde yapılan aramalarda, özel mekanizma ve düzeneklerle duvar ve dolapların arkasına gizlenmiş 3 bin litre etil alkol, 2 bin 698 içki kiti, 400 şişe sahte içki, 1700 içki etiketi, 1000 içki kutusu, 1500 içki şişesi kapağı, 150 boş içki şişesi, 290 paket bandrolsüz sigara, 20 bin 580 doldurulmuş makaron, 11 elektronik sigara ele geçirildi.

Eğlence yerleri ve büfelerde satılmak üzere sahte içkileri üretip piyasaya sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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