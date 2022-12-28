Güney Marmara'da AFAD ekipleri "Afet Tatbikat Yılı"nı verimli geçirdi

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BURSA (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Bursa ve çevre illerde görevli Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü personeli, tatbikat ve eğitim çalışmalarıyla afetlere müdahale için çeviklik, deneyim ve bilgilerini artırıyor.

Sorumluluk alanında Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'nın da bulunduğu AFAD ekipleri, 2022'nin "Afet Tatbikat Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla rutin planlamalar dışında bu sene eğitim çalışmalarına daha fazla ağırlık verdi.

Ekipler, bu yıla ilişkin eğitim çalışmalarını, 3 katlı bir binanın çökmesi senaryosuyla yaptıkları tatbikatla tamamladı.

İhbarın alınmasının ardından harekete geçen ekipler, hızla bölgeye ulaştı. Mobil Koordinasyon Tırı ve iletişim araçlarından merkez ekibinin yönlendirmesiyle çalışmalara başlayan saha ekipleri, önce çevreyi güvenlik çemberine aldı, ardından da enkaz çevresinde gaz sızıntısı olup olmadığını saptadı.

Dinleme ve görüntüleme cihazlarının yanı sıra arama kurtarma köpeklerinin yardımıyla enkazda canlı olup olmadığını belirleyen ekipler, kırma, kesme, tırmanma gibi yöntemleri kullanıp tespit ettikleri yaralıyı, ilk sağlık müdahalesini yapıp enkazdan çıkardı.

- "Türkiye'de orta seviye akreditasyonunu almış 12 ekipten 6'sı Bursa'da"

AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu, AA muhabirine, teşkilatın her zaman göreve hazır bulunması gerektiğini söyledi.

Arama, kurtarma, risk azaltma, afet sonrası destekler ve sivil savunma hizmetlerine ilişkin sürekli çalıştıklarını belirten Mumcu, "2022 yılında AFAD Bursa İl Müdürlüğü olarak 234 vakaya müdahale ettik. Bu sayı, sorumluluk sahamızda bulunan illeri de kapsıyor. Sel, deprem, suda kayıp, yangın ve KBRN olaylarına müdahale ettik." dedi.

Mumcu, bu yıl birçok kurum ve kuruluşla tatbikatlar yaptıklarını, halkı bilinçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Afet Tatbikat Yılı'nı verimli geçirdiklerini aktaran Mumcu, şöyle devam etti:

"Bursa olarak büyük başarıyla tatbikatları icra ettik. Simülasyonlu Deprem Eğitim Merkezi'miz 7 gün 24 saat açık, ortaokul öğrencileri burada sürekli eğitiliyor. Mahalle Afet Timlerine çok ağırlık veriyoruz. Kendi personelimiz için dağcılık, KBRN, enkazlara müdahale gibi eğitimlerimize devam ediyoruz. Bursa olarak arama kurtarmada fevkalade iyi bir durumdayız. Şu an itibarıyla orta seviye eğitimi almış, akredite olmuş 6 ekibimiz, 2 de ilk sınavı geçen ekibimiz var. Türkiye'de orta seviye akreditasyonunu almış 12 ekipten 6'sı Bursa'da. Bu sayıyı artırmak ve 45'e yakın ekibi bu seviyeye getirmek için çalışmalarımız sürüyor."

Mumcu, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllülerle eğitim çalışmalarını hafta sonları dahil sürdürdüklerini belirtti.

Risk azaltma yönündeki çalışmalara da büyük önem verdiklerini bildiren Mumcu, "Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre konunun tüm taraflarıyla afetlere hazırlık önemli. Çadır kent ve toplanma alanlarının belirlenmesi, altyapılarının hazırlanması, afet durumunda müdahalenin doğru yapılması çok önemli. 2023 yılında da bu konulardaki çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

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