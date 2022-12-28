Bursa'da iki kamyon çöp çıkarılan ev dezenfekte edildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu ev, çöplerden temizlendi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri etrafa kötü kokular yayıldığı şikayeti üzerine Yeşilova Mahallesi Vatan Sokağı'ndaki eve gitti.

Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüklerine bağlı ekipler, evin çöplerle dolu olduğunu gördü.

Evin temizlenmesi için çalışma başlatan ekipler, uzun uğraşlar sonucu iki kamyon dolusu çöp çıkarttı.

Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.