Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde Organ Nakil Merkezi kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde Organ Nakil Merkezi kuruldu

AA

Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde Organ Nakil Merkezi kuruldu

BURSA (AA) - Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sağlık Bakanlığı tarafından Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde Organ Nakil Merkezi sertifikasının onaylandığını bildirdi.

Yavuzyılmaz, Bursa Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Bursa Şehir Hastanesi'nin Güney Marmara bölgesinde sağlık üslerinden bir tanesi olduğunu ve birçok özellikli hizmete imza attığını söyledi.

Bursa Şehir Hastanesi'nin hem kentin hem bölgenin lokomotiflerinden biri olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, hastanenin organ ve doku nakli yapabilir sertifikasının Sağlık Bakanlığınca tescilinin yapıldığını aktardı.

Yavuzyılmaz, nakil merkeziyle ilgili uzun süredir çalışma yaptıklarını belirterek, "Yoğun bir emeğin karşılığı olan bir hizmet. Tabii bunun bizim için farklı bir önemi de vardı. Türkiye'de 9 tane koordinasyon merkezi var. Bunlardan bir tanesi de Bursa. İçinde Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik illerini de kapsayan bölge koordinasyon merkezlerinden biri Bursa." dedi.

Bursa'nın yaklaşık 10 yıldır organ naklinde beyin ölümü tespitihde ve bunun donör haline dönüşmesinde açık ara birinci olduğunu aktaran Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

"Son yapılan değerlendirmelerde Türkiye'de yine birinci olduk ve bunun da özelinde Bursa Şehir Hastanesi de Türkiye'de beyin ölümü tespiti ve bunun donör haline dönüşmesinde de Türkiye birincisi oldu ama henüz bizim Şehir Hastanemizde organ nakli faaliyetimiz yoktu. Burada tespit ettiğimiz beyin ölümü vakalarını Türkiye'de ihtiyacı olan organ bekleyen illere ve merkezlere sunuyorduk. Bakanlığımızın belirlediği kriterler ölçüsünde, önceliği olan ve uyum sağlanan vakaların da burada nakilleri sağlanıyordu. Artık bunu Türkiye birincisi olan hastanemizde de hastalarımıza naklederek yeni bir süreci başlatmış oluyoruz. Bu ayın 9'unda Bakanlıkta sertifikamız onaylandı. Tabii bu süreçte çok emek ve gayret var."

Yavuzyılmaz, bölge koordinasyon merkezinin çalışmalarının ve özellikle de hastanenin bu konudaki hazırlığının epey zaman aldığına değindi

Çok emek sarf edilen bir sürü bileşenin bir araya getirilmesiyle sürecin tamamlandığını anlatan Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Öncelikle bu işi yapacak insan kaynağınızın olması lazım. Bu nakil faaliyetlerini gerçekleştirecek yetkin, yeterli ve belli sayıda ekibinizin olması lazım. Biz çok şükür öyle bir ekibe sahibiz. Gerek beyin ölümü tespitinde başlayan yoğun bakım sürecindeki yoğun bakım uzmanı ve yoğun bakım öğretim üyesi arkadaşlarımız gerek karaciğer ve böbrek nakli konusunda özel ihtisas yapmış olan hekim arkadaşlarımızla birlikte öncelikle bu altyapıyı oluşturmamız gerekiyordu."

Yavuzyılmaz, daha sonra Bursa'nın sağlık yatırımlarına ilişkin bir sunum yaptı ve kentin 2022 yılı sağlık alanındaki faaliyetlerini değerlendirdi.

Toplantıya Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Dursun Topal, il sağlık müdür yardımcıları, başhekim yardımcıları, Organ Nakil Merkezi'nde görevli uzman doktorlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da çocuklarına kötü muamelede bulunan anne baba tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da çocuklarına kötü muamelede bulunan anne baba ...
Bursa'da iki kamyon çöp çıkarılan ev dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Bursa'da iki kamyon çöp çıkarılan ev dezenfekte ...
Bursa'da otomobil, bariyerlere çarptı: 1'i bebek, 1'i çocuk 6 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil, bariyerlere çarptı: 1'i bebek, ...
Güney Marmara'da AFAD ekipleri "Afet Tatbikat Yılı"nı verimli geçirdi
YEREL HABERLER Güney Marmara'da AFAD ekipleri "Afet Tatbikat Yılı"nı ...
(Görüntülü) ÇOCUKLARINA İŞKENCE YAPAN ANNE- BABA TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇOCUKLARINA İŞKENCE YAPAN ANNE- BABA ...
Çocuklarına işkence yapan anne- baba tutuklandı
YEREL HABERLER Çocuklarına işkence yapan anne- baba tutuklandı
Bursa'da polis baskınında gizli bölmelerde sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da polis baskınında gizli bölmelerde sahte içki ...
(Görüntülü) 81 İLE ÖLÜM KARGOSU BÖYLE ENGELLENDİ; SAHTE İÇKİ OPERASYONU POLİS KAMERASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) 81 İLE ÖLÜM KARGOSU BÖYLE ENGELLENDİ; ...
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi 2022'de 500 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı
YEREL HABERLER Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi 2022'de 500 bine ...
81 ile ölüm kargosu böyle engellendi; sahte içki operasyonu polis kamerasında
YEREL HABERLER 81 ile ölüm kargosu böyle engellendi; sahte içki ...
Bursa Müftüsü Karabayır, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Bursa Müftüsü Karabayır, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
TRT sanatçıları Mustafa ve Müslüm Eke Bursa'da konser verdi
YEREL HABERLER TRT sanatçıları Mustafa ve Müslüm Eke Bursa'da konser ...
Bursa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Eski Bursa Valisi Harput ve 36 sanık yeniden yargılanıyor
YEREL HABERLER Eski Bursa Valisi Harput ve 36 sanık yeniden ...
Bursa'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Bursa'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Akhisar Demirspor, anlaştığı 11 futbolcu tarafından dolandırıldığı iddiasıyla yasal süreç başlattı
YEREL HABERLER Akhisar Demirspor, anlaştığı 11 futbolcu tarafından ...
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden ormanlarda "yılbaşı çamı" nöbeti
YEREL HABERLER Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden ormanlarda "yılbaşı ...
(Görüntülü)METRUK BİNADA ERKEK CESEDİ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)METRUK BİNADA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Bursa'da "Dijital Dönüşüm Teknolojileri Fuarı 2022" başladı
YEREL HABERLER Bursa'da "Dijital Dönüşüm Teknolojileri Fuarı 2022" ...
Orhangazi'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Orhangazi'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı
(Görüntülü)BURSA VE ÇORUM&#039;DA &#039;ÇEKİÇ-1&#039; OPERASYONU: 5 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BURSA VE ÇORUM'DA 'ÇEKİÇ-1' ...
Metruk binada erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Metruk binada erkek cesedi bulundu
Bursa ve Çorum'da 'Çekiç-1' operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa ve Çorum'da 'Çekiç-1' operasyonu: 5 gözaltı
Bursa'da "Çekiç-1" operasyonunda 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da "Çekiç-1" operasyonunda 5 kişi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.