Bursa Uludağ Üniversitesi ile otomotiv firması işbirliği protokolü imzaladı

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BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları kapsamında kentteki bir otomotiv firmasıyla protokol imzaladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BUÜ yönetimi, bünyesinde bulundurduğu Üniversite-Sanayi İşbirliği Gelişme Merkezi (ÜSİGEM) aracılığıyla üretiminin yüzde 98'ini ihracat üzerine yapan Oskim Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile işbirliğine gidiyor.

Ortak proje ve organizasyonların yapılmasını sağlayacak iş birliği sayesinde öğrencilere de uygulama dersi ve staj konusunda yeni kapıların açılması sağlanacak.

İmza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye'de kendisini ön plana çıkarmayan çok sayıda isimsiz kahramanın olduğuna işaret etti.

İş dünyasının bu isimsiz kahramanlarla dolu olduğunu vurgulayan Kılavuz, üniversite-sanayi işbirliği görüşmeleri kapsamında yüzlerce sanayici ve iş dünyası temsilcisiyle bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ön planda olan ve isimlerini sıkça duyduğumuz girişimcilerimizin dışında bir de arka planda duran, ancak çalışmalarıyla ülke ekonomisine ve halkına önemli girdiler sağlayan nice kahramanların olduğunu gördük. Yürüttüğümüz ikili diyaloglar sayesinde de işte o kahramanlarla tanışma fırsatı yakalamış oluyoruz. Oskim Otomotiv de bu firmalar arasında yer alıyor. Üretim kapasitesi, ürünleri ve yaptıkları ihracatla ülkemize ve insanımıza büyük faydalar sağlıyor. Kendileriyle işbirliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Üniversitemize, akademisyenlerimize ve öğrencilerimize katkı sunacaklarını biliyoruz. Bizler de firmamıza elimizden gelen desteği vermek için gayret edeceğiz. Birlikte kıymetli projelere imza atacağımıza inanıyoruz. İşbirliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Oskim Otomotiv Genel Müdürü Nihan Sekirden Baraş ise firmanın 1996 yılında Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulduğunu, aynı yıllarda ilk ihracat çalışmalarını başlattıklarını ve 2009'da da global yatırımlara giriştiklerini aktardı.

Halihazırda yüzde 98 ihracat seviyesine ulaştıklarını ve 10 bin metrekare kapalı alana sahip olduklarını belirten Baraş, "Berlin'de bir depomuz var. 100'ün üzerinde çalışanımız var. Bunların 20'si mühendis olarak hizmet veriyor. Ar-Ge merkezi olma yönündeki hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi ile proje odaklı çalışmalar yapmaktan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

ÜSİGEM Müdürü Prof. Dr. Erkan Özdemir de yapılacak işbirliğinin iki taraf açısından da olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.

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