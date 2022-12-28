Bursa Uludağ Üniversitesi ile otomotiv firması işbirliği protokolü imzaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Uludağ Üniversitesi ile otomotiv firması işbirliği protokolü imzaladı

AA

Bursa Uludağ Üniversitesi ile otomotiv firması işbirliği protokolü imzaladı

BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları kapsamında kentteki bir otomotiv firmasıyla protokol imzaladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BUÜ yönetimi, bünyesinde bulundurduğu Üniversite-Sanayi İşbirliği Gelişme Merkezi (ÜSİGEM) aracılığıyla üretiminin yüzde 98'ini ihracat üzerine yapan Oskim Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile işbirliğine gidiyor.

Ortak proje ve organizasyonların yapılmasını sağlayacak iş birliği sayesinde öğrencilere de uygulama dersi ve staj konusunda yeni kapıların açılması sağlanacak.

İmza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye'de kendisini ön plana çıkarmayan çok sayıda isimsiz kahramanın olduğuna işaret etti.

İş dünyasının bu isimsiz kahramanlarla dolu olduğunu vurgulayan Kılavuz, üniversite-sanayi işbirliği görüşmeleri kapsamında yüzlerce sanayici ve iş dünyası temsilcisiyle bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ön planda olan ve isimlerini sıkça duyduğumuz girişimcilerimizin dışında bir de arka planda duran, ancak çalışmalarıyla ülke ekonomisine ve halkına önemli girdiler sağlayan nice kahramanların olduğunu gördük. Yürüttüğümüz ikili diyaloglar sayesinde de işte o kahramanlarla tanışma fırsatı yakalamış oluyoruz. Oskim Otomotiv de bu firmalar arasında yer alıyor. Üretim kapasitesi, ürünleri ve yaptıkları ihracatla ülkemize ve insanımıza büyük faydalar sağlıyor. Kendileriyle işbirliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Üniversitemize, akademisyenlerimize ve öğrencilerimize katkı sunacaklarını biliyoruz. Bizler de firmamıza elimizden gelen desteği vermek için gayret edeceğiz. Birlikte kıymetli projelere imza atacağımıza inanıyoruz. İşbirliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Oskim Otomotiv Genel Müdürü Nihan Sekirden Baraş ise firmanın 1996 yılında Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulduğunu, aynı yıllarda ilk ihracat çalışmalarını başlattıklarını ve 2009'da da global yatırımlara giriştiklerini aktardı.

Halihazırda yüzde 98 ihracat seviyesine ulaştıklarını ve 10 bin metrekare kapalı alana sahip olduklarını belirten Baraş, "Berlin'de bir depomuz var. 100'ün üzerinde çalışanımız var. Bunların 20'si mühendis olarak hizmet veriyor. Ar-Ge merkezi olma yönündeki hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi ile proje odaklı çalışmalar yapmaktan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

ÜSİGEM Müdürü Prof. Dr. Erkan Özdemir de yapılacak işbirliğinin iki taraf açısından da olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde Organ Nakil Merkezi kuruldu
YEREL HABERLER Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde Organ Nakil Merkezi ...
Bursa'da çocuklarına kötü muamelede bulunan anne baba tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da çocuklarına kötü muamelede bulunan anne baba ...
Bursa'da iki kamyon çöp çıkarılan ev dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Bursa'da iki kamyon çöp çıkarılan ev dezenfekte ...
Bursa'da otomobil, bariyerlere çarptı: 1'i bebek, 1'i çocuk 6 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil, bariyerlere çarptı: 1'i bebek, ...
Güney Marmara'da AFAD ekipleri "Afet Tatbikat Yılı"nı verimli geçirdi
YEREL HABERLER Güney Marmara'da AFAD ekipleri "Afet Tatbikat Yılı"nı ...
(Görüntülü) ÇOCUKLARINA İŞKENCE YAPAN ANNE- BABA TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇOCUKLARINA İŞKENCE YAPAN ANNE- BABA ...
Çocuklarına işkence yapan anne- baba tutuklandı
YEREL HABERLER Çocuklarına işkence yapan anne- baba tutuklandı
Bursa'da polis baskınında gizli bölmelerde sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da polis baskınında gizli bölmelerde sahte içki ...
(Görüntülü) 81 İLE ÖLÜM KARGOSU BÖYLE ENGELLENDİ; SAHTE İÇKİ OPERASYONU POLİS KAMERASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) 81 İLE ÖLÜM KARGOSU BÖYLE ENGELLENDİ; ...
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi 2022'de 500 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı
YEREL HABERLER Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi 2022'de 500 bine ...
81 ile ölüm kargosu böyle engellendi; sahte içki operasyonu polis kamerasında
YEREL HABERLER 81 ile ölüm kargosu böyle engellendi; sahte içki ...
Bursa Müftüsü Karabayır, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Bursa Müftüsü Karabayır, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
TRT sanatçıları Mustafa ve Müslüm Eke Bursa'da konser verdi
YEREL HABERLER TRT sanatçıları Mustafa ve Müslüm Eke Bursa'da konser ...
Bursa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Eski Bursa Valisi Harput ve 36 sanık yeniden yargılanıyor
YEREL HABERLER Eski Bursa Valisi Harput ve 36 sanık yeniden ...
Bursa'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Bursa'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Akhisar Demirspor, anlaştığı 11 futbolcu tarafından dolandırıldığı iddiasıyla yasal süreç başlattı
YEREL HABERLER Akhisar Demirspor, anlaştığı 11 futbolcu tarafından ...
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden ormanlarda "yılbaşı çamı" nöbeti
YEREL HABERLER Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden ormanlarda "yılbaşı ...
(Görüntülü)METRUK BİNADA ERKEK CESEDİ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)METRUK BİNADA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Bursa'da "Dijital Dönüşüm Teknolojileri Fuarı 2022" başladı
YEREL HABERLER Bursa'da "Dijital Dönüşüm Teknolojileri Fuarı 2022" ...
Orhangazi'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Orhangazi'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı
(Görüntülü)BURSA VE ÇORUM&#039;DA &#039;ÇEKİÇ-1&#039; OPERASYONU: 5 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BURSA VE ÇORUM'DA 'ÇEKİÇ-1' ...
Metruk binada erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Metruk binada erkek cesedi bulundu
Bursa ve Çorum'da 'Çekiç-1' operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa ve Çorum'da 'Çekiç-1' operasyonu: 5 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.