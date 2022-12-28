Orhangazi'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.



Tekke Mahallesi 2 ile 3 No'lu sokakların kesişiminde S.B. (18) idaresindeki 34 LA 0156 plakalı motosiklet ile Ali B'nin (25) kullandığı 16 VY 779 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü S.B. yaralandı.



Bacağında kırık oluşan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.B, Orhangazi Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.



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