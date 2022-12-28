Uludağ'daki işletmelerde yılbaşı öncesi gıda denetimi yapıldı

BURSA (AA) - Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, yılbaşı öncesi işletmelerde halk sağlığı ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgedeki otel ve işletmelerdeki denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Gıda ve Yem Şube Müdürü Mürvet Öztürk, Osmangazi İlçe Müdürü Şefik Çınar'ın da katıldığı bildirildi.



Denetimler kapsamında işletmelere halk sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili olarak nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirmeler de yapıldığı aktarılan açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak temel amacımız, ilimizdeki çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği kapsamında birincil üretim dahil olmak üzere üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetim ile tüketiciye her zaman yeterli ve güvenli gıda arzını sağlamaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında denetlenen işletmelerdeki ürünlerin güvenilirliği, genel ve özel sağlık bilgisi esaslarına uyulup uyulmadığı, gıdaların saklanma, pişirilme, sunum koşullarının kontrol edildiği, özellikle alkollü içkilere yönelik etiket ve bandrol kontrollerinin gerçekleştirildiği duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, Bursa'nın marka değeri olan Uludağ'da yaklaşan yılbaşı ve kış turizminde tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmaları konusunda çalışmaların ve denetimlerin süreceği ifade edildi.





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