Bursaspor eski oyuncusu Özer Hurmacı ile anlaştı

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BURSA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor, eski oyuncusu Özer Hurmacı ile anlaşma sağladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2019-2021 yılları arasında Bursaspor'da oynayan 36 yaşındaki profesyonel futbolcu Özer Hurmacı ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun lisansa onay vermesi durumunda Özer Hurmacı'nın, ligin ikinci yarısında yeniden Bursaspor formasını giyebileceği kaydedildi.

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