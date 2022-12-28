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Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Arzu Uzatoz, Sadettin Deneri

Nilüfer Belediyespor: Milanova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Hümay Fırıncıoğlu, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Eylül Akarçeşme, Radosova, Arzum Tezcan, Cansu Bir)

Sigorta Shop: Van de Vyver, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceyhan Arısan (Merve İzbilir, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk, Ezgi Akyaldız)

Setler: 23-25, 26-24, 25-17, 25-23

Süre: 126 dakika (29, 33, 27, 37)





BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Nilüfer Belediyespor, Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

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