Enkazda canlı arama köpekleri eğitimlerle göreve hazır tutuluyor

BURSA (AA) - MUSTAFA YILMAZ - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bursa İl Müdürlüğü bünyesindeki 5 arama kurtarma köpeği, afetlerde can kurtarmak için çeşitli yöntemlerle sürekli eğitiliyor.

Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da da görevlere katılan AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, arama kurtarma faaliyetlerinde özel eğitimli arama kurtarma köpeklerinden büyük fayda sağlıyor.

Enkaz ve olay yerlerinde canlı bulunup bulunmadığını hisleri ve koku alma duyularıyla tespit edebilen can dostlar, iki yılda bir sınavdan geçirilerek yetkinliklerini kanıtlıyor.

İhtiyaca göre Türkiye'nin her yerinde görev yapabilen "Mars", "Bianca", "Nort", "Bıdık" ve "Ayaz" adlı köpekler, çeviklik, komut dinleme ve hedefe ulaşma konularında eğitilerek her an hazır tutuluyor.

Yavruyken özelliklerine göre seçilen köpekler, aldıkları eğitimin ardından 10 yaşlarına kadar görev yapabiliyor.

Barınaklarında özel olarak bakımları yapılan köpekler, deprem, sel, yangın gibi birçok afet ve kazada hayat kurtarmak için hayat boyu eğitiliyor.

Elazığ ve İzmir depremleri ile Bursa'da çöken alışveriş merkezi, Uludağ'daki çığ tatbikatı ve Kestel ilçesinde yaşanan sel gibi önemli olaylara müdahalede de görev alan köpekler, başarılarıyla göz dolduruyor.

- "Enkaz köpeklerinin iki yılda bir sınava alınması gerekiyor"

AFAD Bursa İl Müdürlüğü köpek eğitmeni Melih Demirer, AA muhabirine, arama kurtarma operasyonları için oyuncu ruhlu köpeklerin tercih edildiğini söyledi.

Köpeklerin sürekli eğitim ve oyunla göreve hazır tutulduğunu vurgulayan Demirer, "Enkazda canlı arama köpekleri için bunları 4-6 aylıkken oyunculuklarına göre seçmeye başlıyoruz. Daha sonra da sosyalliklerine göre bu elemeler devam ediyor. Oyuncak ilgisi ve köpeğin avlanma içgüdüsü bizim için çok önemli." dedi.

Demirer, enkazlarda canlı arama kurtarma konusunda köpeklere verilen eğitimlere, havlama kutusuyla başladıklarını dile getirdi.

Kazazede olarak belirledikleri çalışma arkadaşlarını açık, yarı açık ve kapalı olmak üzere çeşitli pozisyonlarda saklayıp köpeklerin bulmasını sağlayarak ilk aşama eğitimini tamamladıklarını belirten Demirer, şöyle konuştu:

"Hem sınava yönelik hem de enkazda köpeklerin karşılaşabileceği sorunlara yönelik çeviklik parkurunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da enkaz üzerinde yine açık, yarı açık ve kapalı olmak üzere çeşitli pozisyonlarda sakladığımız kazazedeyi buldurup eğitimimizi tamamlıyoruz. Enkaz köpeklerinin iki yılda bir sınava alınması gerekiyor. Sınavlarda çeşitli aşamalar var, belli kademeler var. Sınavı başarıyla geçmiş köpeklerin sertifikasyonunu sağlayarak enkazda çalışabilir hale getirmiş oluyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.