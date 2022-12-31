Bursa'da jandarmadan "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması"

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BURSA (AA) - Bursa'da 463 jandarma personeliyle yapılan "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması"nda 5 bin 398 kişi ile 2 bin 539 araç sorgulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulamayı, 106 farklı noktada 463 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.



Denetimlerde 5 bin 398 kişi ile 2 bin 539 aracın sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 11 kişinin gözaltına alındığı uygulamada 18 araç trafikten menedildi, 45 araca toplam 36 bin 953 idari para cezası uygulandı.



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