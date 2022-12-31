Otoyolda emniyet şeridindeki arızalı araca minibüs çarptı, 5 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otoyoldaki trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Soner Gündüz (31) idaresindeki 34 COZ 458 plakalı hafif ticari araç, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Bursa istikametine seyrederken Orhangazi Kavşağı'nı geçtikten sonra arızalandı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, çekici çağırdı.

Bir süre sonra aynı yöne giden Faruk Y. (25) idaresindeki 34 KL 4242 plakalı panelvan minibüs, arızalı araca çarptı. Savrulan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak hurdaya döndü.

Kazada, hafif ticari araçtaki sürücü, eşi Şeyda (29), çocukları Nil Su (4) ve Yağız Gündüz (2) ile babası Ali Gündüz (55) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Şeyda Gündüz, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Genç kadın ile diğer yaralılar, sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü Faruk Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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