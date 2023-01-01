Bursa'da oto galeri önündeki minibüs yandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir oto galeri önündeki park halinde bulunan minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.

Muradiye Mahallesi Değirmen Sokak'taki bir oto galerinin önünde, park halinde bulunan panelvan minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.



Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesi sonrasında söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.