Bursa'da bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'da silahlı saldırıda bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan genç tutuklandı.

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi'ndeki Kurtuluş Camisi çıkışında Cafer Aydın'ı silahla vurarak ölümüne neden olan A.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Görükle Kurtuluş Mahallesi'nde A.İ. (17), 30 Aralık'ta Kurtuluş Camisi çıkışında Cafer Aydın'ı silahla ateş ederek vurmuştu. Ağır yaralanan Aydın, kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Camiden çıkan kalabalığın arasından koşarak uzaklaşan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



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