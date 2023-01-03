Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.



Yunuseli Mahallesi Akyıldız Caddesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevlerin büyüdüğü yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan yangının meydana geldiği tesisin yanında, kağıt toplayıcıların kaldığı konteynerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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