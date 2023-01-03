Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nda "Yüzücü"yü oyladı

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BURSA (AA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda beğendiği fotoğrafları seçti.

Yılmaz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu" fotoğrafını seçen Yılmaz, çevre ve yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet", spor kategorisinde ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çok beğendiğini ifade eden Yılmaz, özellikle Mustafa Yılmaz'ın çektiği "Yüzücü" fotoğrafındaki doğuştan bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmayan 7 yaşındaki Muhammed Ali Biçer'in kendilerini gururlandırdığını söyledi.



Biçer'in, Yıldırım Belediyesi bünyesinde bulunan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde eğitim aldığını belirten Yılmaz, sporcuları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.



Yılmaz, Anadolu Ajansının çalışmalarını yakından takip ettiğini ve beğendiğini de aktardı.





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