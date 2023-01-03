Uludağ İhracatçı Birliklerinin 2022 yılı ihracatı 32,3 milyar dolar oldu

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BURSA (AA) - Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) 2022 yılı ihracatı 32 milyar doları aştı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliklerin 2022 yılındaki ihracatı 2021'e göre yüzde 5,24 artarak 32 milyar 374 milyon 255 bin dolar oldu.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin geçen sene dış satımı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,1 artışla 26 milyar 386 milyon 297 bin dolara çıktı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin 2022 ihracatı 1 milyar 351 milyon 583 bin dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin dış satımı 144 milyon 784 bin dolar, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin ihracatı 72 milyon 855 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin ihracatı ise 2021'e göre yüzde 13,3 artarak 1 milyar 98 milyon 851 bin dolara ulaştı.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin dış satımı aynı süreçte yüzde 36,6 artışla 318 milyon 616 bin dolara yükseldi.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin 2022 yılı ihracatı ise 3 milyar 74 milyon dolar olarak açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, 2022 yılının hem küresel ekonomi hem de gelişmekte olan ülkeler açısından zorlu geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin ortaya koyduğu performansla diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştığını, bunda ihracatçıların önemli payının bulunduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Dünya dış ticareti yeniden şekillenirken ülkemiz üretim ve ihracat avantajlarıyla ön plana çıkıyor. Bu anlamda Uludağ İhracatçı Birlikleri de üyelerinin gayretli çalışmalarıyla ülkemiz ekonomisine çok önemli katkılar sağlıyor. UİB'in 32 milyar doları aşan ihracat tutarı bunun en önemli göstergesidir. Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında da aynı tempoda sürdüreceğimiz çalışmalarla yeni başarılara imza atmayı hedefliyoruz."

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