Orhaneli Belediye Başkanı Aykurt, Beyce Pazarı'nı ziyaret etti

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesi Belediye Başkanı Ali Aykurt, tarihi Beyce Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Her salı kurulan tarihi Beyce Pazarı'nda "Bereket Duası"na eşlik eden Aykurt, tezgah açan esnafa hayırlı ve bol kazançlar diledi.
Aykurt, yaptığı açıklamada, hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle araziden toplanan mantarların pazarda bol miktarda bulunduğunu belirtti.
Yöre halkının doğal ürünlerini doğrudan satışa sunduğu pazarın geniş ürün yelpazesine sahip olduğunu vurgulayan Aykurt, vatandaşların kendi imkanlarıyla emek sarf ederek topladıkları mantarlar ile kendi geçim kaynaklarını desteklemesinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.