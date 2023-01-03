Bursa'da 7 otomobil çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Annesini ayı yedi, hayata böyle tutundu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da çaldıkları 7 otomobilin lastiklerini söküp sattığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ekipleri, Nilüfer ilçesinde çok sayıda otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe genelinde çalınan 7 otomobilin şüpheliler tarafından sökülen lastiklerinin bir lastikçiye satıldığını belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan F.T (21), S.B. (22) ve E.Ş'yi yakaladı.

Bu arada çalınan otomobiller ve lastikleri de bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.