Harmancık'ta kadınlara KADES tanıtıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve kötü eylemleri engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtım etkinlikleri sürüyor.
İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ilçede kurulan halk pazarında ve okul önlerinde kadınlara yönelik tanıtım ve bilgilendirme broşürleri dağıttı.
Etkinliğe katılan Harmancık Kaymakamı Esma Atasever, ilçeye bağlı 30 mahallenin bir bölümünde bu çalışmayı tamamladıklarını belirtti. Atasever, ilçenin tamamında KADES'le ilgili bilgindirme yapacaklarını ifade etti.