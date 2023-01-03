Mudanya’da "Orff Çalgıları ile Ortaokul Öğrencileri Müzik Günü" etkinliği düzenledi

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünün katkılarıyla "Orff Çalgıları ile Ortaokul Öğrencileri Müzik Günü" etkinliği yapıldı.
Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde, öğrenciler için okul dışı öğrenme ortamları oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte, Müzik Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri ile Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çeliktaş ve Öğretim Görevlisi Murat Caf yönetiminde konser verildi.
Ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerin katıldığı etkinliğin sonunda, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve Milli Eğitim Müdürü Suat Topal tarafından konserde emeği geçen öğretim üyeleri ile öğrencilere plaket verildi.