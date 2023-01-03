GÜNCELLEME - Bursa'da 7 otomobil çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'da 7 otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ekipleri, Nilüfer ilçesinde çok sayıda otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe genelinde 7 otomobili çalan ve araçların lastiklerini sökerek lastikçiye satan şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan F.T (21), S.B. (22) ve E.Ş. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.T. ve S.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan otomobiller ve lastikleri sahiplerine teslim edildi.





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