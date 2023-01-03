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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Türk Halk Müziği konseri

AA

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Türk Halk Müziği konseri

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından düzenlenen konserde, solist Nilüfer Göl sahne aldı.

Teyyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserde, Nilüfer Göl, Türkiye'nin farklı yörelerine ait türkülerden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Sanatçı, "Cemalim", "Yandırdın Kalbimi" ve "Han Sarhoş Hancı Sarhoş" gibi türküleri zaman zaman sanatseverlerin eşliğinde seslendirdi.

Konser sonunda Göl ve orkestranın performansı Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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