Bursa Büyükşehir Belediyesinden Türk Halk Müziği konseri

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından düzenlenen konserde, solist Nilüfer Göl sahne aldı.

Teyyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserde, Nilüfer Göl, Türkiye'nin farklı yörelerine ait türkülerden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Sanatçı, "Cemalim", "Yandırdın Kalbimi" ve "Han Sarhoş Hancı Sarhoş" gibi türküleri zaman zaman sanatseverlerin eşliğinde seslendirdi.

Konser sonunda Göl ve orkestranın performansı Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.





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