Bursa'da tarihi binanın kubbesindeki kurşun levhaları çalan 2 zanlı yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da tarihi İncirli Hamamı'nın kubbesindeki kurşun levhaları çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.



Yıldırım ilçesinde restore edildikten sonra İncirli Kültür Merkezi ve Kütüphanesi adıyla hizmete açılan tarihi yapının görevlisi, kubbeye çıktığında kurşun levhaların yerinde olmadığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, yaklaşık 160 bin lira değerinde, 20 metrekarelik, 45 kilogram ağırlığındaki 4 parça kurşun kaplamayı sökerek çalan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, benzer suçlardan kayıtları bulunan A.U. ile C.Ö. olduğunu belirledi.



Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.



Kentteki bir hurdalıkta bulunan çalıntı kurşun levhalara ise el konuldu.

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