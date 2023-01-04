Bursalı sanayiciler Türkiye'nin 2022 ihracatına 16,1 milyar dolarlık katkı verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursalı sanayiciler Türkiye'nin 2022 ihracatına 16,1 milyar dolarlık katkı verdi

AA

Bursalı sanayiciler Türkiye'nin 2022 ihracatına 16,1 milyar dolarlık katkı verdi

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden Bursa'dan geçen sene 16 milyar 162 milyon 737 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ihracatta İstanbul ve Kocaeli'nin ardından 3'üncü sırada yer alan Bursa, 254 milyar 209 milyon 535 bin dolar olan Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 6,35 pay aldı.

2021'de 15 milyar 230 milyon 971 bin dolar olarak kaydedilen Bursa'nın ihracatı 2022'de yüzde 6,1 artışla 16 milyar 162 milyon 737 bin dolara ulaştı.

Bursa'dan geçen sene 195 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

İlin ihracatında otomotiv sektörü başı çekti. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da otomotiv endüstrisi, 6 milyar 696 milyon 947 bin dolarlık ihracatla ilin toplam ihracatının yüzde 41,43'ünü karşıladı.

Otomotivin ardından Bursa'dan en fazla ihracat, 1 milyar 683 milyon 46 bin dolarla "hazır giyim ve konfeksiyon" sektörünce yapıldı.

Kentin ihracatında "çelik" sektörü üçüncü sırada yer aldı. Sektörün 2022 yılındaki dış satımı 1 milyar 274 milyon 501 bin dolar oldu.

Bursa'nın geçen yılki ihracatına, tekstil ve ham maddeleri sektörü 1 milyar 265 milyon 208 bin, makine ve aksamları sektörü 1 milyar 260 milyon 38 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 877 milyon 633 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 828 milyon 40 bin, demir ve demir dışı metaller sektörü ise 719 milyon 526 bin dolarlık katkıda bulundu. Gemi, yat ve hizmetleri, iklimlendirme sanayi, mücevher, deri ve deri mamullerinin de aralarında olduğu diğer sektörler ise 1 milyar 553 milyon 3 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

- ABD'ye Bursa'dan ihracat yüzde 52,5 arttı

Bursa'dan en fazla ihracat, Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya kaydedildi. Bu ülkeye geçen yıl dış satım 2 milyar 362 milyon 147 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İkinci sıradaki Fransa'ya 1 milyar 615 milyon 109 bin dolarlık ürün satıldı. Üçüncü sıradaki İtalya'ya dış satım geçen yıl, 2021'e göre yüzde 3,5 artışla 1 milyar 206 milyon 966 bin dolardan 1 milyar 248 milyon 824 bin dolara çıktı.

Dördüncü sırada yer alan ABD'ye 2021'de 784 milyon 890 bin dolar olan dış satım, 2022'de yüzde 52,5 artışla 1 milyar 197 milyon 90 bin dolara geldi.

İspanya da 2022'deki 1 milyar 147 milyon 186 bin dolar ihracatla ABD'yi takip etti.

- "Bursa kilogram başı ortalama ihracat değerini 4,51 dolara kadar yükseltti"

İhracat rakamlarını değerlendiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın 2022 yılında gerçekleştirdiği 16 milyar doların üzerindeki ihracatla Türkiye'nin kalkınma hedeflerine liderlik etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda büyük bir özveriyle çalışan tüm firmaları kutlayan Burkay, şunları kaydetti:

"Bu başarı çıtasını hızla yukarı taşımamız gerekiyor. Bursa, son yıllarda başta AR-GE ve teknoloji odaklı yatırımlarla kilogram başı ortalama ihracat değerini 4,51 dolara kadar yükseltti. İhracat rakamlarımız son birkaç yıldan bu yana 16 milyar dolar seviyesinde. Bu nedenle başta KOBİ'lerimiz olmak üzere firmalarımızın kapasite artışlarına imkan sağlayan, deniz, demir ve kara yolu ulaşım ağlarıyla entegre, modern altyapısı, lojistik merkezleri ve ölçek ekonomisine uygun yatırım olanaklarıyla yeni sanayi alanlarına ihtiyacımız var. Bursa'nın merkezinde bulunduğu Güney Marmara Havzası'nda mekansal planlamanın gerçekleştirilmesiyle mevcut ihracat performansımızın çok daha yüksek bir seviyeye çıkacağına inanıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) HAVACILIK SEKTÖRÜNE TÜRK MÜHENDİSLİĞİ DAMGASINI VURUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAVACILIK SEKTÖRÜNE TÜRK MÜHENDİSLİĞİ ...
Bursa'da tarihi binanın kubbesindeki kurşun levhaları çalan 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi binanın kubbesindeki kurşun levhaları ...
Havacılık sektörüne Türk mühendisliği damgasını vuruyor
YEREL HABERLER Havacılık sektörüne Türk mühendisliği damgasını ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA TEKSTİL FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, KONTROL ALTINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASINDA ÇIKAN ...
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Türk Halk Müziği konseri
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesinden Türk Halk Müziği ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASINDA ...
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)
GÜNCELLEME - Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangın ...
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
(Görüntülü) İNEGÖL İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) İNEGÖL İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ...
İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın
YEREL HABERLER İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın
İnegöl'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER İnegöl'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında ...
Mudanya’da "Orff Çalgıları ile Ortaokul Öğrencileri Müzik Günü" etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Mudanya’da "Orff Çalgıları ile Ortaokul Öğrencileri ...
Gürsu Merkez Cami'nin çevresi yenileniyor
YEREL HABERLER Gürsu Merkez Cami'nin çevresi yenileniyor
(Görüntülü) BURSA&#039;DA ZİNCİRLEME &#039;SİS&#039; KAZASI, 8 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA ZİNCİRLEME 'SİS' ...
Bursa'da tarihi "Filiboz Mescidi" yeniden inşa ediliyor
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi "Filiboz Mescidi" yeniden inşa ...
Bursa'da zincirleme 'sis' kazası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da zincirleme 'sis' kazası: 8 yaralı
Göl suyunun çekilmesi ile tarihi sütun ortaya çıktı
YEREL HABERLER Göl suyunun çekilmesi ile tarihi sütun ortaya çıktı
İznik Gölü'nde sular çekilince 2,5 metrelik sütun ortaya çıktı
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde sular çekilince 2,5 metrelik sütun ...
(Görüntülü)ÇALDIKLARI OTOMOBİLLERİ, LASTİKLERİNİ SÖKÜP ORMANA TERK ETMİŞLER
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇALDIKLARI OTOMOBİLLERİ, LASTİKLERİNİ ...
Harmancık'ta kadınlara KADES tanıtıldı
YEREL HABERLER Harmancık'ta kadınlara KADES tanıtıldı
Bursa'ya geçen yıl gelen turist sayısı arttı
YEREL HABERLER Bursa'ya geçen yıl gelen turist sayısı arttı
Bursa'da sisin etkili olduğu yoldaki zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da sisin etkili olduğu yoldaki zincirleme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.