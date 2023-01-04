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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Şehir Hastanesinde tedavi gören öğrenciler için "hastane sınıfı" açıldı

AA

Bursa Şehir Hastanesinde tedavi gören öğrenciler için "hastane sınıfı" açıldı

BURSA (AA) - Bursa İl Milli Müdürlüğü, Şehir Hastanesinde açtığı "hastane sınıfı" ile tedavi gören çocukların eğitimden mahrum kalmamalarını amaçlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Yarınlara Işık Ol Projesi" kapsamında Bursa Şehir Hastanesinde "hastane sınıfı" açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Karakaya, Bursa Şehir Hastanesi Baş Hekimi Dr. Öğretim Üyesi Dursun Topal, hastane yönetimi ve proje ekibi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gür, hayata geçirilen projeyle çocukların hastanede oldukları süre içinde eğitimlerinden geri kalmazken aynı zamanda psikolojik olarak da kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak istediklerini belirtti.

Süreçte kendilerine destek Bursa İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Gür, "Bu bir gönüllülük hareketi herkes gönlünü ortaya koyarak güzel bir eser ortaya çıkarıyor. Hayatta bırakılabilecek en önemli eserlerden birini ortaya koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Var gücümüzle bu sınıflarımızın sayısını artırmaya çalışacağız. Hastane sınıfımızın, Bursa’mıza, öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sınıflarımız için her zaman elimizden gelen desteği sağlamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

- Çocukların psikososyal durumlarının yükseltilmesi de amaçlanıyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından yürütülen "Yarınlara Işık Ol Projesi" ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kamu hastanelerinde uzun süreli tedavi nedeniyle yatan çocukların eğitim şartlarının iyileştirilmesi, eğitim içeriklerinin geliştirilmesi, ailelere yönelik düzenlenen eğitimlerle çocukların psikososyal durumlarının yükseltilmesi, tedavisi evde devam eden ve evde eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve hastane sınıfı olmayan kamu hastanelerinde sınıf açılması amaçlanıyor.

Bursa’da Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesinde bulunan hastane sınıfları ile çocuklar tedavi gördükleri süre içinde eğitim ve öğretimlerine devam ediyor.

Hastane sınıflarındaki çocuk hastalara eğitim hizmeti dışında, belirli gün ve haftaları kutlama etkinlikleri, refakat eden annelerin okuma ve yazma öğrenmeleri, çocukları ve aileleri bu süreçte moral ve motive etmek için çeşitli atölye ve sergi çalışmaları gibi pek çok etkinlik çalışmaları da yürütülüyor.


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