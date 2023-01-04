11. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na kayıtlar başladı

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BURSA (AA) - Bu yıl "11 ayın sultanı ramazan" temasıyla düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın kayıtları açıldı.

Bursa Ufka Yolculuk İl Temsilcisi Furkan Özkan, yaptığı açıklamada, 11'incisi organize edilen yarışmanın konusunun manevi bahar mevsimi ramazan ayı ile ilgili olduğunu bildirdi.

Milyonların yarışma sayesinde çok önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Özkan, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin en çok sevilen, en çok kazandıran ve en çok kitap okutan yarışması Ufka Yolculuk 11 Bilgi ve Kültür Yarışması kayıtları başladı. Yarışma ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorisinde yapılacak. İlkokul kategorisinde 'Eyvah Ramazan Kayıp', ortaokul kategorisinde 'Bir Başka Zaman Ramazan', lise kategorisinde '1'e 1000 Yok Mu İsteyen' ve yetişkin kategorisinde ise "Manevi Bahar Mevsimi Ramazan' kitaplarıyla yarışma yapılacak. Yarışmada merkezi ödüller ve her ilden verilecek ödüllerin yanı sıra ilimizde de her kategoride dereceye girecek olan öğrencilere ödüller verilecek."

Özkan, 9-10 Nisan'da yarışmanın birinci aşaması, 7 Mayıs'ta ikinci aşamasının online olacağını duyurdu.

Yarışmacıların kitapları temin noktalarından satın alabilecekleri gibi e-kitap şeklinde internet üzerinden de okuyabileceğini aktaran Özkan, "7'den 70'e okumayı seven herkesi yarışmamıza bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Furkan Özkan, kent genelinde yarışmanın duyurulması ile ilgili tanıtımların da başladığını sözlerine ekledi.



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