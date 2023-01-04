Bursa Uludağ Üniversitesi, TÜYAFED ile işbirliği protokolü imzaladı

BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Türkiye Yazılımcılar Federasyonu (TÜYAFED) arasında, iş dünyasının talep ettiği nitelikli personelin yetiştirilmesi ve istihdam desteğinin sağlanması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokolle kamu, özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde öğrencilere yeni beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedefleniyor.



Protokol, aynı zamanda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilere yeni uygulama dersi ve staj imkanlarının sağlanmasının da önünü açacak.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, imza töreninde, yapılan işbirliğinin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Bilişim, yazılım ve teknoloji alanlarında üniversitenin son yıllarda ciddi mesafeler aldığına işaret eden Kılavuz, şunları kaydetti:

"Son 1 yılda 11, görev süremiz içinde de 31 girişimciye ön ayak olarak TÜBİTAK’tan 450 bin liralık hibe almalarını sağladık. Toplam girişimci sayımız 60'ı buldu. Bu anlamda üniversitemizin gelişimi devam ediyor. Yazılım konusuna büyük bir önem veriyoruz. Bugün imzalayacağımız protokolün ardından birlikte yürüteceğimiz çalışmalar vesilesiyle inşallah yeni girişimcilere ön ayak olacağız. İşbirliği ve destekleri için TÜYAFED yönetimine teşekkür ediyor, protokolün hayırlar getirmesini diliyoruz."

TÜYAFED Genel Başkanı Mustafa Çalış ise federasyon olarak ilk yıllarını geride bıraktıklarını aktardı.

Eğitim ve ihracat konularına ağırlık verdiklerinin altını çizen Çalış, şu ifadeleri kullandı:



"Bu anlamda 'Kod Bankası' ve 'Kod Stok' isimleriyle uluslararası projeler başlattık. Doğu, Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin tüm üniversite gençliğini bir araya getiren özel bir projeye start verdik. Öğrencilerimizin eşit bir şekilde eğitim almasına ve yazılım alanında kendilerini geliştirmelerine vesile olmak istiyoruz. Şimdiye kadar 42 ülke ile anlaşma yaptık. 50 bin ihracatçının bulunduğu geniş kapsamlı bir katalog hazırlığını da sürdürüyoruz. Şirketlere yönelik ihracat, üniversitelere yönelik ise akademik çalışmaları kapsayan projeler üretiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitemiz ile de bu kapsamda değerli bir işbirliği yapacağız. Protokol için tüm üniversite yöneticilerine teşekkür ediyoruz."





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